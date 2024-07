Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 23 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di232024. Ariete Questi sono giorni di fuoco, offrono passione e amore, divertimento e impegno, affari e fortuna. Raccomandiamo, però, di fare una vita più disciplinata, proprio per l'alto numero di sollecitazioni astrali. Si vuole fare troppo o tutto e alla fine si fa poco. Sole e Luna sono dalla vostra parte, felice chi vi amerà oggi e chi sarà ricambiato da voi. Possedete una forza erotica e un fascino sensuale che in questo momento della vita sociale cosi piatta non ha eguali. Toro C'è un grande viavai nello zodiaco, a voi tocca il Sole in aspetto faticoso, ma oggi è più pericolosa la vostra impulsività.