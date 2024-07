Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 luglio | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 23 luglio 2024) Aperture molto simili tra di loro per ledeidi. Kamala Harris è al centro dell’attenzione internazionale dopo il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca da parte di Joe Biden. Spazio alla cronaca dopo il verdetto della Cassazione che annulla l’ergastolo per l’assassino di Lorena Quaranta e il caso del pestaggio del giornalista dellaa Torino. Poi lo sport, con il countdown a tre giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi