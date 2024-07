Le più belle divise delle Olimpiadi di Parigi Quella dell’Italia firmata Armani è tra le peggiori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024) Quelle di2024 sono già stata definite lepiù alla moda di sempre. Ospitati da unapiù rilevanti capitali della moda mondiale, i diversi Paesi hanno dedicato grande attenzioni ai capi da far indossare ai propri atleti. E leufficiali di alcune squadre, più che a indumenti per lo sport, assomigliano a una collezione di alta moda. Peccato che l’Italia – che della moda è detta la regina – stavolta abbia giocato in sordina. LEDI2024 L’Italialascia di stucco Lascia senza parole e non in senso buono la divisa sfoggiata dai campioni azzurri. A firmarla è il re Giorgioche, però, sembra non essersi impegnato troppo. Una semplice tuta scura, con una grande scritta didascalica sul petto. Sembra un po’ la tuta che ci costringevano ad indossare tutti quanti prima di partire in gita alle elementari.