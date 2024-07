Latina Usa una carta di credito rubata denunciata a piede libero

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 23 luglio 2024)– In data 22 luglio a, i carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, a conclusione di preliminare attività d’indagine, a seguito del furto di unadi debito intestata a un cittadino classe 63 residente a, hanno denunciato in stato di libertà per “indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento” L'articolo/ Usa unadiTemporeale Quotidiano.