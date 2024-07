Latina Morte bracciante Satnam Singh i sindacati pagheranno il viaggio in Italia ai famigliari

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 23 luglio 2024)– Saranno due, la Uila Uil e la Fai Cisl, a farsi carico del costo dei biglietti aerei per consentire alla famiglia di– ildi 38 anni di nazionalità indiana deceduto il 17 giugno scorso in seguito al grave infortunio subito presso l’azienda agricola di Borgo Santa Maria in L'articolo, iilinaiTemporeale Quotidiano.