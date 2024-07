Latina Lavoro nero controlli incrociati dell’Inps e dei Carabinieri sulle aziende agricole

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 23 luglio 2024)– La Direzione Regionale Laziocon il supporto del Comando Provinciale deidiha avviato una vasta operazione per la lotta alsommerso e per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Le ispezioni sono state effettuate innei territori di, Terracina, Sperlonga e Fondi sulla base L'articoloe deiTemporeale Quotidiano.