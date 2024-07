L’allarme di Antigone | Le carceri scoppiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Il caldo dell’estate fa paura. È una stagione di inferno quella che si prospetta nelleitaliane. Una condizione asfittica che l’Associazione, nel dossier che raccoglie numeri e testimonianze dei primi sei mesi del 2024, riassume così: “Le”. Dalle 88 visite svolte dall’Osservatorio, nel 27 per cento dei casi nelle celle non sono garantiti i tre metri quadri di spazio calpestabile a testa. Non c’è refrigerazione e spesso nemmeno ventilazione. Manca la luce naturale in molte celle. In alcuni casi, manca persino l’acqua. I detenuti segnalano infestazioni di insetti. “Dal bidet escono i topi”. “Siamo invase da blatte e formiche”. Condizioni degradanti che hanno portato lo scorso anno a ben 10mila ricorsi. Più della metà accolti.