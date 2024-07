La Russa spiega perché non si definisce antifascista | “Non sono una scimmia ammaestrata”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) "Non accetto di rispondere come una scimmietta ammaestrata. Servo la Costituzione, non le ideologie degli anni Settanta". È la risposta di Ignazio Laa chi gli chiedenon accetta di definirsi. Il presidente del Senato è poi tornato sull'inchiesta di Fanpage.it. "I ragazzi di Gn hanno sbagliato, così hanno offuscato la passione politica della maggioranza dei giovani militanti".