La Promessa anticipazioni 24 Luglio | Manuel scopre la verità su Abel e Jana e il tradimento di Jimena

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) Domani alle 15:50 circa torna La, la soap spagnola che Canale 5 trasmette dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio: di seguito ledella trama. Dopo l'episodio trasmesso oggi, Laandrà in onda su Canale 5 mercoledì 24alle 15:50. Ecco un'anteprima delledella puntata che ci svelano che Romulo fa una confessione a Pia. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia diExpósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire ladietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La24chi gli impedisce