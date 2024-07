La laurea di Marta in Fisica a 20 anni | Tempo prezioso tolto a materie come letteratura e filosofia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 23 luglio 2024)Piscitelli ha 21ed è iscritta alla magistrale indelle astroparticelle in Germania. Si èta anche a lei a 20Giulia Chiappinelli, ma la differenza sta nel fatto chesi chiede se davvero sia utilersi un anno prima e se sia saggio fare un anno in meno di superiori. L'articolo Ladi, in, a 20: “” .