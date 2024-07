La critica porta a Venezia il cinema più politico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Una selezione tutta declinata sulla politica, sul sociale, sul mondo che cambia quella della Settimana Internazionale della(Sic) presentata a Roma da Beatrice Fiorentino, direttrice artistica di questa sezione autonoma e parallela del Festival di(28 agosto-7 settembre), organizzata dal Sindacato nazionale criticitografici italiani (Sncci). Tra le sette opere prime in concorso e i due eventi speciali fuori concorso troviamo anche un film italiano, Anywhere Anytime di Milad Tangshir, regista torinese di origini iraniane, una sorta di ladri di biciclette del terzo millennio. Protagonista un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Inizia così a fare il rider, ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata.