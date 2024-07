La centista che elogia il liceo classico | Mi ha aperto la mente e mi ha donato la capacità di riflettere

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 23 luglio 2024) “A scuola, così come nella vita, ciò che mi contraddistingue è l'autenticità e l'attenzione ai dettagli, sono sempre stata una perfezionista perchè metto il cuore in tutto quello che faccio. La mia curiosità e passione per lo studio sono accompagnate da educazione e gentilezza, che reputo i valori più importanti da portare avanti”. L'articolo Lacheil: “Mi halae mi haladi” .