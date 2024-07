Joe Biden torna oggi alla Casa Bianca dopo il ritiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Joetornerà, per la prima voltal'annuncio del suodalle presidenziali. Lo si apprende dall'agenda ufficiale del presidente degli Stati Uniti. Il presidente statunitense era in isolamento nella sua residenza personale a causa del Covid.lascerà laal mare nel Delaware in tarda mattinata per poi raggiungere laalle 14:30 locali. Dall'agenda ufficiale della, al momento non risulta alcun incontrotrae il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ma il programma del presidente potrebbe cambiare. (ANSA-AFP).