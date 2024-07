Iren presenta RigeneRare l’hub per il recupero delle materie critiche

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024) Alla Camera dei Deputatihato ‘’, il nuovo Hub per ildiprime e metalli preziosi indispensabili per la transizione digitale e quella green. Presenti alla conferenza stampa il presidente esecutivo del GruppoLuca Del Fabbro, il ministroImprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Consigliere