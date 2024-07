Incidente in Circonvallazione motociclista ferito e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 23 luglio 2024) Caosquesta mattina a Palermo a causa di unstradale avvenuto intorno alle ore 9 in viale Regione Siciliana, poco dopo lo svincolo di via Belgio in direzione Trapani. Stando alle prime ricostruzioni, unavrebbe perso improvvisamente il controllo della propria moto per cause ancora da chiarire, rovinando sull’asfalto. L’uomo è stato (Monrealelive.it)