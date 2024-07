Incendio in un capannone di Bologna | ustionata una persona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Minerbio (), 23 luglio 2024 – Allarme nel pomeriggio a Minerbio per un violentodivampato in unin via Ronchi Inferiore, nei pressi di Ca’ de Fabbri. Dal luogo del rogo si è innalzata una colonna di denso fumo nero visibile a chilometri di distanza che ha allarmato i residenti e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco. Nell’è rimasta lievementeuna, che è stata affidata alle cure del 118. Dalle prime informazioni, ilsarebbe un deposito dell’associazione interculturale Universo di, che si occupa soprattutto dell’inserimento dei migranti. Sul posto è accorsa anche la sindaca Roberta Bonori.