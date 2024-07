Il testimonial è nero azienda sommersa dagli insulti sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) È statadi commenti razzisti una pubblicità della Salewa con un ragazzo, reo di sorridere e di indossare una maglietta tecnica e uno zaino di montagna. Il, un modello francese di origini sudanesi, è stato accostatohater a ladri e profughi. Il produttore di articoli di montagna di Bolzano si è visto costretto a cancellare gli interventi odiosi. "La nostra posizione sull’inclusione anche in montagna non cambia. La montagna è di tutti – ha detto il direttore marketing, Thomas Aichner – Già in passato abbiamo fatto campagne con modelli di diversi colori di pelle. Per noi tutti gli uomini sono uguali. In breve tempo si è innescato su Facebook un dibattito con alcuni commenti positivi e altri fortemente razzisti". Più di uno annunciava che in futuro boicotterà il marchio.