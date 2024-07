Il sogno azzurro di Teresa Bosso | estate europea per la 19enne di Corio

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 23 luglio 2024) Ancora un collegiale per la Nazionale Under 20 Femminile in vista dei Campionati Europei di categoria in programma dal 5 al 17 agosto in Irlanda e Bulgaria. Le azzurrine guidate dal tecnico federale Gaetano Gagliardi resteranno a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) fino a martedì prossimo 30