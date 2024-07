Il ricordo della sindaca Laura Prati a undici anni dalla morte Il figlio | Grazie per il vostro affetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Cardano al Campo (Varese), 23 luglio 2024 – Un momento intenso di raccoglimento sulla scalinata del municipio a Cardano al Campo, per ricordare a, avvenuta il 22 luglio 2013, la, che era stata ferita gravemente tre settimane prima dai colpi di pistola esplosi dall’ex agente di Polizia locale Giuseppe Pegoraro. Massimo Poliseno,di, in un post sul suo profilo Facebook, con parole toccanti, ha ringraziato quanti ieri sera hanno partecipato. “I lumini, la sua foto, tanti amici, la musica e quest'anno anche la luce simbolicamente accesa in quello che fu il suo ufficio, nel luogo in cui serviva la sua città e nel quale, per aver fatto fino in fondo e con coraggio il suo dovere, ha subito un agguato omicida.