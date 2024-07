Il Giugliano prosegue sulla linea verde 4 giovani in entrata per restare protagonista

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Continuano le operazioni di mercato in casa, che dopo l’accesso per la prima volta ai Playoff, vuoletra i protagonisti del girone C, nonostante la concorrenza appare agguerrita. La società ha garantito al mister Valerio Bertotto l’approdo di ben 4calciatori. Valdesi ritorna in gialloblù In arrivo nello scorso gennaio dalla Juve L'articolo Il, 4inperTeleclubitalia.