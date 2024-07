Il futuro di Renzi | alleanza a sinistra tra pragmatismo e contraddizioni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2024) Matteo, leader di Italia Viva, guarda aldel suo partito con una visione ben definita: un'incastonata a, che include il Partito Democratico di Elly Schlein, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte eVerdi e(AVS) di Bonelli e Fratoianni. Tuttavia, non mancano le critiche, rivolte in particolare al suo deputato Luigi Marattin e a Carlo Calenda.Marattin, in questi giorni, ha chiesto chiarimenti sull'iter procedurale all'interno di Italia Viva, sollecitando conferme sulla scelta didi entrare nel centroin modo organico., in risposta, ha sottolineato: “Sui temi formali e regolamentari non spendo una parola di più. Perché le regole non si cambiano a piacere. Chi vuole un congresso può chiederlo nell’Assemblea già convocata.