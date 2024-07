Il fallimento della lotta al doping alle Olimpiadi | il 3% dei medagliati a Parigi vincerà barando

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Attraverso i dati che risultano dagenzie anti-emerge che oltre il 3% degli atleti che arrivano sul podio olimpico sia positivo ai test. Solo per ledi Londra 2012 sono state revocate 31 medaglie e riassegnate altre 46, per un totale del 4,3%. E in vista dila situazione non è certo migliore.