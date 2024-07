Il caso Biden i media post-informativi e la democrazia del pubblico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il dibattito televisivo che ha segnato l’inizio della fine della ricandidatura di Joeho pensato a come sarebbe andato, in un dibattito one to one, contro un avversario più giovane e avvezzo al mezzo e alla formula televisiva, l’ottantaseienne Giorgio Napolitano nel 2011, quando mezza Italia – quella berlusconiana – lo voleva impiccare per avere ordito un complotto contro il Cav. su committenza franco-tedesca e con l’avallo europeo e l’altra mezza implorava il cielo che riuscisse l’operazione salva Italia e un governo d’emergenza, con la garanzia quirinalizia, riuscisse a portare il nostro Paese vivo e intero fuori dalla tempesta dello spread e del discredito.