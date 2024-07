I vari temi del Napoli | parla l’agente Ottaiano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenutoFIFA Antonio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sul caso Osimhen io credo che siamo nell’ambito dell’ordinario. Perché c’è una società – il PSG – che probabilmente vorrebbe provare a risparmiare il più possibile. E l’altra – il– che vorrebbe ottenere il massimo di quanto aveva preventivato ed ecco che si cerca di mettere in piedi la trattativa, ben avviata e quasi definita”., prima arriva Lukaku e “È chiaro che prima arriva Lukaku e prima Conte potrà mettere in piedi o programmare un lavoro completamente diverso e proiettarsi nel futuro. Pur conoscendosi bene i due.