I sicari ora lo elogiano ma Biden lascia macerie

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 23 luglio 2024) I big del partito che l’hanno fatto fuori ora si sperticano in lodi e locome grande statista. In realtà ha sbagliato tutto in politica estera, come dimostrano Ucraina, Taiwan e il rafforzamento di Teheran. E le sue scelte hanno danneggiato i Paesi alleati.