Goriziarivolta carcere | 10 intossicati

(Di martedì 23 luglio 2024) 8.32 Rivolta neldi Gorizia: alcuni detenuti hanno dato fuoco ai materassi all'interno delle loro celle. Dieci persone, tra detenuti e agenti della Polizia penitenziaria, sono stati portati in ospedale per intossicazione da fumo. Nessuno è grave. L'intervento degli agenti e dei Vigili del fuoco ha spento le fiamme in pochi minuti. La rivolta, scoppiata nella notte, è poi rientrata.