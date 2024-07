Google Pixel Satellite SOS Pixel 9 Satellite Connectivity Gratuito

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di martedì 23 luglio 2024)SOS,9,sta lavorando intensamente per integrare la connettività satellitare nei suoi smartphone. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la funzione "SOS" potrebbe arrivare su più modelli di, non solo sulla prossima serie 9.SOS per più modelli?Le recenti scoperte nel codice di Android 15