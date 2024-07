Giuliacci e il ritorno del caldo vero | 40 gradi e afa la data fatidica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) L'estate entra nel vivo e con essa le vacanze degli italiani. Cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista del meteo nell'ultima settimana piena di luglio? A fornire le previsioni del tempo con un focus dedicato al prossimo weekend è il colonnello Marioche ricorda come in queste ore l'instabilità si fatta sentire anche al centro e al sud, anche se i temporali residui resistono solo sui rilievi. "Nei prossimi giorni la situazione meteo diventerà via via più stabile, grazie all'alta pressione intenzionata ad avanzare gradualmente sulla nostra Penisola", spiega l'esperto su Meteo. Infatti gli ultimi aggiornamenti "confermano che sabato e domenica saranno due giornate piene di sole in Italia".