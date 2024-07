Follia a Secondigliano entra in un negozio e spara contro il titolare

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) A, il proprietario di un calzaturificio è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco all’interno del proprio esercizio commerciale. È successo nella mattinata di oggi in via Aspromonte 41. Spari in pieno giorno a: ferito alla panciadi unSecondo le prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe avvicinato alL'articoloin unilTeleclubitalia.