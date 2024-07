Fognini-Van Assche oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Umago 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Fabiose la vedrà contro Luca Vannel primo turno dell'ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della città croata. Secondo confronto in meno di un mese tra i due giocatori, che si ritrovano dopo il match di Wimbledon, vinto facilmente dall'azzurro in tre set. A partire favorito sarà ancora, secondo i bookies, ma Vannon è affatto un giocatore da sottovalutare. In palio un posto al secondo turno contro il lucky loser Tseng, ripescato in main draw al posto di Rune. e Vanscenderanno in campo(martedì 23 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Goran Ivanisevic Stadion, con inizio fissato non prima delle ore 16.30.