Fisco | Foti ' da governo Meloni una rivoluzione'

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “A pochi mesi dall'approvazione della delega fiscale, ildi Giorgiaviaggia a vele spiegate verso la realizzazione dellafiscale, tra i punti principali del programma di Fratelli d'Italia e del centrodestra alle elezioni politiche del 2022. Il via libera preliminare di ieri, in Consiglio dei ministri, ai primi tre Testi unici in materia fiscale ne è la concreta dimostrazione". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso. "La certezza del diritto rappresenta, infatti, un presupposto fondamentale -aggiunge- per un rapporto collaborativo tra contribuente e amministrazione finanziaria. Le altre parole chiave di questatargatasono la riduzione delle tasse -che abbiamo già attuato e continueremo a sostenere- e la lotta all'evasione fiscale.