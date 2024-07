Filorosso Revolution | anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024)delsu Rai 3, 23 luglio 2024è ildi approfondimento condotto da Federico Ruffo in onda per tutta l’estate su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gliin studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito lee glidella puntata diin onda questa sera, 23 luglio 2024.La realtà raccontata attraverso inchieste, lunghi reportage dall’Italia e dall’estero e interviste ai diretti protagonisti.