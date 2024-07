FANTACALCIO – AD AGOSTO SI RINASCE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 luglio 2024)arriva sempre.E porta il suo caldo, durevole e profondo.In questo periodo, in uno stadio larvale, dapprima secco, in apparenza morente, poi sempre più appiccicoso e bavoso, sudato, accaldato, assetato, prende vita il fantacalcista.Adegli nasce.Silente e informe in un liquido stagnante dai primi di giugno, conosce vigore nei mesi successivi, arrivando a ribollire