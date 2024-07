Etna in eruzione ma l’aeroporto di Catania resta operativo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 23 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 23 Luglio 2024, 13:02 L’attività Stromboliana del vulcanoha ripreso a far parlare di sé da ieri sera. Questa mattina, intorno alle 4:08, il cratere Voragine del vulcano siciliano ha eruttato in una strabiliante fontana di lava, mentre dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova è iniziato un trabocco lavico. Per la L'articoloinmadiproviene da Il Difforme.