Engineering | Pasquale Iannone nuovo Cfo del gruppo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) –sarà ilGroup Chief Financial Officer dia decorrere dal prossimo 16 settembre.prenderà il posto di Massimo Cunico, che si è dimesso dal ruolo per perseguire altre opportunità al di fuori del. In accordo con il consiglio di amministrazione e con il ceo Maximo Ibarra, Cunico