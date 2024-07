Engineering | Pasquale Iannone nuovo Cfo del gruppo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024) Dal 16 settembre, prenderà il posto del dimissionario Massimo Cunicosarà ilGroup Chief Financial Officer dia decorrere dal prossimo 16 settembre.prenderà il posto di Massimo Cunico, che si è dimesso dal ruolo per perseguire altre opportunità al di fuori del. In accordo con il consiglio di