Energia Pichetto firma decreto a supporto imprese energivore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug. (askanews) – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, hato oggi ilEnergy Release, il provvedimento che stabilisce un prezzo calmierato dell’elettrica come misura adelleche realizzano nuova capacità di generazione dielettrica da fonti rinnovabili. “Variamo uno strumento per sostenere concretamente la transizione del nostro settore industriale verso le fonti energetiche rinnovabili “, ha dichiarato il Ministro. “Ilappenato garantirà alle aziende, che rappresentano una parte essenziale del tessuto produttivo italiano, prezzi più contenuti per alleviare la spesa elettrica. Come Mase e come Governo abbiamo il dovere di continuare a costruire le basi per un contesto che sia il più possibile favorevole a chi fa impresa”.