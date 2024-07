Enel in primi 6 mesi record produzione emission free a 84%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel primo semestre del 2024 ladi energia elettrica "" diha raggiunto il livellodell'84%. E' quanto si legge nel Report sui dati operativi di gruppo del secondo trimestre e del primo semestre 2024 In Italia larinnovabile aumenta del 26% rispetto al primo semestre dello scorso anno raggiungendo il 75% del totale delladi Gruppo nel Paese. Nell'anno in corso la traiettoria di decarbonizzazione diaccelera "così in modo deciso e coerente con gli obiettivi del Piano Strategico 2024-2026".