Elezioni Usa con Harris candidata ecco chi potrebbe essere il vice

(Di martedì 23 luglio 2024) (Adnkronos) – Dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ad Andy Beshear del Kentucky o Roy Cooper della Carolina del Nord. Sono nove i possibili candidati allapresidenza degli Stati Uniti con Kamalache punta alla Casa Bianca. Ma la vera ”domanda è: chi può battere Trump nel proprio stato d’origine?”, scrive Politico citando a condizione di anonimato uno stratega democratico vicino alla Casa Bianca. In ogni caso, pochi istanti dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato la decisione di ritirarsi dallepresidenziali e ha appoggiato, sono iniziate a circolare indiscrezioni su chicorrere insieme a lei. Alcuni democratici hanno espresso apertamente le loro preferenze. Per il presidente del Partito Democratico di Philadelphia ed ex deputato Bob Brady, ad esempio, il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro “sarebbe un’ottima scelta”.