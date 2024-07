Duvan Zapata | Essere CAPITANO del Toro è un grande onore non avevo mai avuto la fascia in carriera VANOLI lavora in questo modo E su Sanabria e Bellanova dico che…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 23 luglio 2024), attaccante colombiano del Torino, ha parlato dopo la nomina didel club granata diReduce da un’ottima stagione alriparte per il 2024-25 con qualcosa in più. Ecco la sua intervista a La Gazzetta dello Sport, piena di fiducia per la nuova annata in granata. LADA