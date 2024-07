Due persone sono morte a causa del crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 23 luglio 2024) Alle 23 di lunedì è crollato unal terzo piano delladia Napoli,ndo ladi duee il ferimento di tredici, tra cui sette bambini. Sul postointervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno scavato tra le macerie e completato l’evacuazione dei piani alti. La polizia ha aperto un’indagine per determinare le cause del cedimento, probabilmente strutturale, deldel terzo piano che ha portato poi aldi quelli del secondo e primo piano. Ilè la piattaforma stretta e lunga che corre lungo il perimetro di un edificio, spesso utilizzata come passaggio esterno per accedere alle diverse unità abitative. Nel caso della, i ballatoi collegano gli appartamenti ai piani superiori.