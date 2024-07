DL Sport-Scuola Aloisio M5S | Senza investimenti traditi studenti e atleti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 23 luglio 2024) “Questo provvedimento tradisce il mondo della. Ignora che l’insegnante di sostegno non agisce isolatamente, bensì in un rapporto d’interazione con l’intero team docente, pertanto non è con queste modalità che si garantisce la continuità didattica, minata in realtà alla radice dalla troppo estesa precarietà del lavoro. L'articolo DL(M5S): “” .