Di Nunno torna nel calcio | l’annuncio dell’ex Lecco sulla prossima squadra

(Di martedì 23 luglio 2024) Paolo Leonardo Dinel mondo deldopo l'addio alè arrivato dal diretto interessato attraverso 'La Provincia di': "presto sarò il presidente della Baranzatese 1948, che milita in Promozione. Sarò un presidente 'senza portafoglio', nel senso che non gli darò un euro. Li ho lasciati tutti a, a partire dal Comune che ha approfittato del mio buon cuore per vedersi rifare lo stadio gratis. Anzi, con due milioni di euro miei Alla fine anon verrò più e me ne starò qui a Cormano. E poi a Baranzate dove hanno deciso di affidarmi la presidenza, lì mi vogliono tutti", conclude il presidente.