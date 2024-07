Decreto legge Carceri il testo riscritto a colpi di emendamenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Presentare 14(tutti della maggioranza) a uncomposto da soli 13 articoli (tutti scritti dalla maggioranza), non è cosa da tutti. Ma non per il governo Meloni e non, soprattutto, per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ilin questione è il contestatissimo, da oggi all’esame della Commissione Giustizia del Senato. Unche tutte le opposizioni unite hanno chiesto di ritirare, anche perché, dato il brevissimo tempo concesso alle opposizioni per esaminare tutte le modifiche apportate (entro le 14 di oggi), di fatto è stato blindato dalla maggioranza. La quale poi lo porterà in aula la settimana prossima, ponendo la fiducia, visto che deve essere convertito entro il 2 settembre.