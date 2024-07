Deadpool vandalizza i social media della Marvel!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Ora che mancano poche ore all’uscita di& Wolverine, l’omonimo mercenario sta facendo di tutto per assicurarsi che il suo film venga visto da quante più persone possibile. Lunedì, i canalihanno iniziato a cambiare le immagini dei loro profili, combinando il personaggio di cui parlavano con. Praticamente tutti gli account dei supereroisono stati colpiti dall'”hack”, dagli Avengers e GuardianiGalassia a Capitan, Occhio di Falco, Hulk e altri. Sulla pagina degli Avengers, si vede una versione a fumetti diche gioca letteralmente con una scatola di giocattoli con il logo deiStudios. Nella pagina di GuardianiGalassia, si vede un Dogpool disegnato in modo crudo che prende in giro la battuta di Yondu (Michael Rooker) “Mary Poppins” da GuardianiGalassia Vol. 2.