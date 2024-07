Danilo Cremona morto a 32 anni la pallavolo e quel sorriso contagioso che nessuno dimenticherà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Una partita di, un’occasione per mettere insieme lo sport che ha sempre amato e le risate con gli amici. Così, da Milano a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, per scendere ancora una volta in campo. Ma proprio sul campo, sabato scorso, il malore, i soccorsi, la corsa in ospedale in condizioni già gravissime. Tre giorni, sul filo della speranza spezzatasi ieri pomeriggio, quando, 32, è stato dichiarato. Il malore Originario di Merate, nel Lecchese, soprannominato “Corry“, si era trasferito a Milano per lavoro e continuava a giocare. Così il torneo al Summer Fest di green volley (su erba) allo stadio di San Giuliano Terme, aveva portatoin Toscana. Una prima sincope lo ha colpito durante la partita, un’altra in ospedale, il Cisaniello di Pisa, dove era già arrivato in ambulanza in condizioni disperate.