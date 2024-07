Dalla mattina del 23 luglio oltre 30 interventi dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024) Dalle 08:00 di questa, sonotrenta glieffettuati daideldi Roma per incendio di bosco, sterpaglie e colture su Roma e Provincia. Così in una nota. Alle 11:30 circa due moduli antincendio, una squadra VVF e un’autobotte hanno operato, per incendio sterpaglie, nel Comune di Marino in Via della Falcognana fino alle ore 16:00. Nel Comune di Ciampino in Via delle Pantanelle,40 dalle ore 13:00 circa per due ore, una Squadra VVF e tre Autobotti sono state impegnate per incendio di vegetazione vicino ad un’agriturismo; non ci sono state persone coinvolte. Dalle 15:00 circa, due moduli antincendio, coordinati dal Direttore Operazioni di Spegnimento, stanno intervenendo a Grottaferrata sulla cima del Tuscolo per incendio bosco.