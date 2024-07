Da Brad Pitt e Clooney a Lady Gaga e Jolie tante star a Venezia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Dae Georgee Angelina: è unaallquella annunciata oggi dal direttore artistico della Mostra del cinema Alberto Barbera e che comincerà il 28 agosto per concludersi con la notte dei Leoni il 7 settembre. Tanti film attesi, come il nuovo Joker di Todd Phillips e molte sorprese. Cinque gli italiani in concorso per il Leone d'oro. L'apertura sarà già con un tappeto rosso da urlo con Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe per Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton. Ma è solo l'inizio. Arrivano Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro per The room next door di Pedro Almodóvar.e Georgesono la coppia superdi Wolfs di Jon Watts.