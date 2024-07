Cronista picchiato da Casapound bufera su La Russa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Non si deve fare, però è anche un po’ colpa sua, perché non si è qualificato come giornalista. È la sintesi del pensiero del presidente del Senato, Ignazio la, sull’aggressione del giornalista de La Stampa, Andrea Joly, da parte di militanti di. Le parole di La. “Non giustifico, ma” “Sulla vicenda di questi giorni, ho una posizione di assoluta e totale condanna”, detto Ladurante la cerimonia del Ventaglio, “Ci vuole però forse un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti. Ad esempio ho letto che non si è mai dichiarato come giornalista. Non vorrei che entrasse troppo nell’uso quotidiano l’inserimento di metodologie che creano reazione. che non vogliamo mai avvengono”, ha aggiunto. “Non sto giustificando niente, credo che siano estremamente colpevoli. Non credo che il giornalista passasse lì per caso.