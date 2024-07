Crollo Vela di Scampia | due morti e 13 feriti di cui 7 bambini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Napoli, 23 luglio 2024 – È salito a duee 13il bilancio della tragedia di, tra le persone trasportate d’urgenza in ospedale ci sono anche sette, alcuni dei quali in condizioni serie. Ilè avvenuto allaCeleste nel quartiere napoletano, intorno alle 22,30 di ieri. I dati delle vittime è arrivato nella notte dalla prefettura di Napoli, i vigili del fuoco avrebbero escluso che ci siano ancora persone sotto le macerie. Il: cosa è successo A cedere è stato un ballatoio del terzo piano, che ha coinvolto nella caduta i ballatoi del secondo e del primo piano. Subito dopo il devastante, molta abitanti spaventati si sono riversati per strada. I pompieri hanno concluso l'evacuazione con l'autoscala dei piani alti e, insieme alla polizia, hanno condotto i rilievi sul posto. La procura di Napoli aprirà un'indagine sulle cause del